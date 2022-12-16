Врач призвал не полоскать горло керосином

Заместитель главного врача ГКБ №1 Челябинска Максим Угнивенко призвал не полоскать горло керосином, а также йодом, солью и содой.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 15 декабря, специалист отметил, что «народное» средство керосин нельзя использовать при лечении горла, поскольку это канцерогенный состав. Им нельзя ни полоскать горло, ни смазывать, ни прочищать.

Медик отметил, что соль, сода и йод при полоскании также могут привести к плачевным результатам. Так, например, соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода может усилить болевые ощущения в горле, отмечает ИА «Ура.ру».

«Лук, чеснок или имбирь в больших количествах при больном горле может привести к ожогу слизистой. Лучше в период болезни питаться мягкой, не горячей и не холодной пищей», — посоветовал доктор.

Угнивенко призвал не заниматься самолечением, отмечает телеканал «360». Это касается как народных средств, так и бесконтрольного употребления антибиотиков.

Ранее, 15 декабря, глава Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева заявила, что пик заболеваемости гриппом в столице пройден. По её словам, такие выводы можно делать исходя из анализа статистических данных по числу переболевших, пишет RT.

13 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему прививку от гриппа делать уже поздно. По ее словам, крайним сроком вакцинации была предыдущая неделя, а сейчас кампания, связанная с началом эпидсезона гриппа и коронавируса, завершена, отмечает телеканал «Звезда».

В конце ноября заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко перечислил симптомы гриппа у детей. К ним относятся повышение температуры до 38-40 градусов, ломота в мышцах, головная боль в лобных областях, слабость и озноб, иногда бывает рвота и диарея, пишет НСН.

В декабре прошлого года кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев рассказал об опасности самолечения больного горла. По его словам, неправильные методы терапии чреваты серьезными последствиями. Он также подчеркнул, что стоит остерегаться народных методов лечения — полоскания, смазывания или чистки горла керосином.

Как отметил Зайцев, такое «лечение» может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани.