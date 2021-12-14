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Врач рассказал об опасности самолечения больного горла

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Люди часто допускают ошибки при лечении больного горла, забывая, что неправильные методы терапии чреваты серьезными последствиями. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

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«Одно из самых любимых действий, которым начинают увлекаться многие при появлении первых признаков заболевания, — ингаляции. [...] Особенно нежелательны паровые варианты. История с самоназначением себе ингаляции плоха тем, что если у человека есть подозрение на удушье, когда у него в горле есть отек, [...] то у него риски развития такого осложнения заметно возрастают», — заявил он в беседе с aif.ru.

Врач пояснил, что из-за нагрева усиливается отечность, вследствие чего человек может задохнуться.

Помимо прочего стоит остерегаться народных методов лечения — полоскания, смазывания или чистки горла керосином. Как отметил Зайцев, такое «лечение» может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани. В то же время полоскание горла содой, йодом или солью приводит к пересушиванию слизистой.

Когда болит горло, следует есть все мягкое, молочное. Также нужно соблюдать температурный режим пищи: она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной.

Наконец, не стоит злоупотреблять таблетками для рассасывания, иначе их переизбыток может привести к сбоям в работе других органов, добавил врач.

Ранее, в апреле, врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что ощущение кома в горле может свидетельствовать как о наличии обычного стресса, так и о смертельно опасных заболеваниях. Когда ком сопровождается сдавлением в горле, першением и трудностями при глотании, то речь может идти о перенесенном инсульте, черепно-мозговой травме или нейроинфекции, пояснила врач.

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