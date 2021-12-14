Врач рассказал об опасности самолечения больного горла

Люди часто допускают ошибки при лечении больного горла, забывая, что неправильные методы терапии чреваты серьезными последствиями. Об этом во вторник, 14 декабря, рассказал кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

«Одно из самых любимых действий, которым начинают увлекаться многие при появлении первых признаков заболевания, — ингаляции. [...] Особенно нежелательны паровые варианты. История с самоназначением себе ингаляции плоха тем, что если у человека есть подозрение на удушье, когда у него в горле есть отек, [...] то у него риски развития такого осложнения заметно возрастают», — заявил он в беседе с aif.ru.

Врач пояснил, что из-за нагрева усиливается отечность, вследствие чего человек может задохнуться.

Помимо прочего стоит остерегаться народных методов лечения — полоскания, смазывания или чистки горла керосином. Как отметил Зайцев, такое «лечение» может спровоцировать возникновение онкологических заболеваний — рак корня языка, рак в полости рта, рак небных миндалин, рак гортани. В то же время полоскание горла содой, йодом или солью приводит к пересушиванию слизистой.

Когда болит горло, следует есть все мягкое, молочное. Также нужно соблюдать температурный режим пищи: она не должна быть ни слишком горячей, ни слишком холодной.

Наконец, не стоит злоупотреблять таблетками для рассасывания, иначе их переизбыток может привести к сбоям в работе других органов, добавил врач.

Ранее, в апреле, врач-терапевт Ирина Ескова рассказала, что ощущение кома в горле может свидетельствовать как о наличии обычного стресса, так и о смертельно опасных заболеваниях. Когда ком сопровождается сдавлением в горле, першением и трудностями при глотании, то речь может идти о перенесенном инсульте, черепно-мозговой травме или нейроинфекции, пояснила врач.