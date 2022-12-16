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Почти 60% российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Почти 60% российских учителей всё еще приходится заполнять лишние документы — те, которых нет в перечне из пяти обязательных, утвержденых Минпросвещения к 1 сентября. Это показали предварительные итоги мониторинга Общественного совета при Рособрнадзоре, который оценил, как работает закон о снижении избыточной «бумажной» нагрузки на учителей.

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«Работать невыносимо, ведешь урок, а в школьном чате сыпятся сплошные поручения: подготовить метод разработки, пройти опрос, отчитаться о количестве детей, прошедших опрос», — написал один из педагогов в межрегиональный профсоюз «Учитель».

По принятому в июле закону и приказу Минпросвещения, который действует с 1 сентября 2022 года, учителя обязаны вести только пять документов. Это программа учебного предмета, характеристика учащихся, которая делается по запросу, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и план воспитательной работы.

В ходе мониторинга Общественного совета при Рособрнадзоре было опрошено 17 тыс. педагогов. При этом долю в 40% учителей, заявивших, что документарная нагрузка на них снизилась, член Общественного совета при Рособрнадзоре Наталья Алтыникова назвала позитивным подытогом.

«Мы знали, что быстрых результатов не будет. При этом около 30% четко заявили, что их общая документарная нагрузка снизилась. И если хотя бы этому количеству уже стало легче, это достижение», — указала она.

Учитель истории и обществознания из Свердловской области, член совета профсоюза «Учитель» Марина Шарова рассказала «Известиям», что педагогам в дополнение к обязательным документам приходится, в частности, готовить отчеты для органов соцзащиты, пожарного надзора, территориальных органов Роспотребнадзора.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей жаловаться, если они сталкиваются с избыточными требованиями, на горячую линию ведомства, так как сейчас действует мониторинг на плановые проверки, и они возможны только по обращениям.

«По каждой жалобе ведется индивидуальная работа, в том числе и выезды. Чем активнее учителя сообщают о нарушениях, тем быстрее снизится их документарная нагрузка», — сказал он.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

В шорохе бумаг: 60% учителей жалуются на перегруженность отчетностью

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