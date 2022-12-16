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Новые иномарки в автосалонах закончатся через месяц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На складах российских автодилеров осталось не более 20–30 тыс. новых машин иностранных брендов, сообщили «Известиям» в Ассоциации российских автомобильных дилеров. Причем моделей средней ценовой категории, таких как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen, среди них почти нет, в основном это дорогие китайские автомобили. С учетом объемов текущих продаж, нынешних запасов хватит максимум на один месяц.

Не ввезло: бизнес сообщил о закрытии 160 дилерских автоцентров
Если параллельный импорт не будет налажен, запаса иномарок может хватить на два-три месяца

«Склады автоцентров серьезно истощились, осталось совсем немного автомобилей, у кого-то десяток, у кого-то два десятка. Ситуация такая, что автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц и, когда у него остается всего около 10 моделей, то понятно, что это количество не может обеспечить месячные продажи», — Алексей Подщеколдин.

Всего в России, по словам эксперта, функционирует около трех тысяч автоцентров.

«По факту по всей стране осталось несколько десятков тысяч новых машин. Если брать бренды отдельно, то у каждого дилера получится меньше тысячи. В 2023 году большинство центров могут остаться с пустыми складами», — уверен Алексей Подщеколдин.

Потенциальный дефицит новых машин эксперт оценил в 1,1 млн штук в течение 2023 года.

«В прошлом году было продано почти 1,7 млн машин, по итогам этого мы выйдем примерно на 650 тыс. И получается, что дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. Вряд ли он будет покрыт в следующем году», — считает Алексей Подщеколдин.

Параллельный импорт автомобилей не может поправить ситуацию — его объемы слишком малы и не могут покрыть спрос, подчеркнул эксперт.

На российском рынке увеличивают свое присутствие китайские производители, но их мощностей пока не хватает, чтобы покрыть спрос, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«На «Ладах» дышит: новых иномарок в России осталось на месяц продаж»

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