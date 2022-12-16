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В результате ДТП с автобусом под Хабаровском четыре человека погибли и еще 17 пострадали

В юбилей композитора Родиона Щедрина наградят первой Медалью Чайковского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В день 90-летия народный артист СССР Родион Константинович Щедрин первым в истории получит Медаль Чайковского. Награду учредило «Русское музыкальное общество». Ее вручают за особые заслуги в области отечественной классической музыки

Щедринская щедрость
Фестиваль в честь 85-летия народного артиста СССР начался в Москве

«Мы планируем вручать медаль ежегодно, дата вручения медали приурочена ко дню рождения Петра Ильича Чайковского — 7 мая. В связи с 90-летием Родиона Константиновича Щедрина, РМО и наше экспертное музыкальное сообщество единогласно приняли решение торжественно вручить первую медаль Чайковского в день его юбилея», — рассказал председатель правления «Возрожденного Русского музыкального общества» Владислав Шестаков.

Вручение медали пройдет на Исторической сцене Мариинского театра в рамках Фестиваля «Щедрин – 90» 16 декабря. Ради первого исключительного лауреата дата вручения медали была перенесена.

В этот день на сцене Мариинки юбилей Родиона Щедрина отметят грандиозным балетным вечером. В первом отделении прима-балерина Диана Вишнева выйдет в легендарном балете «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе –— Родиона Щедрина, созданном специально для супруги композитора народной артистки СССР Майи Плисецкой. Во втором акте артисты Театра балета им. Л. Якобсона представят премьеру «Озорных частушек» в хореографии Вячеслава Самодурова.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«К нам едет Родион: Щедрина на 90-летие наградят медалью Чайковского»

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