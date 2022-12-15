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Два человека отравились выхлопными газами в Калужской области

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Два человека насмерть отравились выхлопными газами в Калужской области. Об этом в четверг, 15 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 12 декабря в Товаркове. Тела двух человек нашли в одном из гаражей.

Следствие установило, что 36-летний мужчина и 34-летняя женщина находились в неотапливаемом гараже, мужчина ремонтировал автомобиль. Они завели машину, чтобы согреться, при этом оставив закрытой дверь гаража.

Сейчас по факту инцидента проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее, 13 декабря, в деревне Прудки Раменского городского округа семья из трех человек с ребенком погибла, отравившись угарным газом. Трагедия произошла в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал».

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