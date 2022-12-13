Семья с ребенком отравилась газом в подмосковном коттеджном поселке

Семья из трех человек с ребенком погибла, отравившись угарным газом в подмосковном коттеджном поселке «Европейский квартал». По данным источника «Известий», трагедия случилась 13 декабря в деревне Прудки Раменского городского округа.

Очевидцы почувствовали запах газ и сообщили в экстренные службы. В доме были найдены четыре человека, трое из них — мужчина, женщина и ребенок — погибли. Еще один человек пострадал, его реанимируют.

По предварительной информации, в коттедже был обнаружен баллон с бытовым газом.

11 декабря семью из трех человек обнаружили мертвой в квартире в Подольске Московской области. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление бытовым газом. В квартире была обнаружена разобранная газовая колонка.