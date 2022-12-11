В Подмосковье семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

Семью из трех человек обнаружили мертвой в Подольске Московской области.

По данным «Известий», тела 47-летних мужчины и женщины, а также их 18-летнего сына обнаружили в квартире на улице Бородинская.

По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление бытовым газом. В квартире была обнаружена разобранная газовая колонка.

3 декабря в одном из гаражей на 2-м Иртышском проезде в Москве обнаружили тела трех человек. По предварительным данным, причиной их смерти также стал угарный газ.

По информации «Известий», за день до трагедии четверо мужчин отправились в этот гараж, чтобы починить автомобиль.

Позднее один из них ушел за запчастями, а когда вернулся под утро, обнаружил тела своих товарищей.