Футуролог описал предполагаемую внешность человека будущего

В будущем у людей могут появиться новые органы чувств — например, для распознавания радиоволн или ультразвука. Такое предположение в беседе с «Известиями» сделал биофизик и футуролог Игорь Артюхов, отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть человек будущего.

По его словам, ранее эволюция шла по пути слепого естественного отбора, однако теперь человек получил возможность управлять этими изменениями. Таким образом, эволюция начала становиться целенаправленной.

«Скорее всего, в ближайшем времени, а по эволюционным часам это будет мгновение, то есть человек не успеет естественным образом измениться, будет целенаправленная эволюция. Человек сможет изменять себя так, как захочет. Выращивать новые органы, которых не было. Осваивать новые среды обитания: океан, открытый космос», — указал Артюхов.

Он отметил, что сейчас человечество может судить об относительно близком будущем в масштабе поколений примерно настолько, насколько люди каменного века могли себе представить самолеты, космические корабли, компьютеры и смартфоны. Они бы просто не поняли, если бы мы попытались это объяснить. Так и мы не можем представить стремления наших правнуков, заявил футуролог.

«Наиболее вероятным представляется слияние с электроникой, компьютерами и информационными сетями, виртуальной реальностью. То, что уже сейчас делает Илон Маск, «Нейролинк». Он позволяет передавать информацию в мозг напрямую. Мы можем подключить к мозгу вычислительные мощности суперкомпьютеров, которые появятся спустя десятилетия. Сейчас суперкомпьютеры в 1 млн раз мощнее тех, что были в начале века», — сказал эксперт.

Кроме того, у людей будущего могут появиться и новые органы чувств, с помощью которых удастся видеть рентгеновское излучение, слышать ультразвук, слушать радиоволны.

«Это всё, что мы можем сейчас представить. Но гораздо больше того, что мы представить сейчас не можем», — резюмировал Артюхов.

21 ноября футуролог Евгений Кузнецов рассказал о новом вызове для человечества. Так, во всех развитых странах наблюдается проблема старения населения. По словам эксперта, на фоне этого также возникает проблема рабочих мест, поскольку на место людей приходят роботы, а человечество стремится работать дольше.