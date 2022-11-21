Футуролог рассказал о новом вызове для человечества

Во всех развитых странах наблюдается проблема старения населения, что становится новым вызовом для человечества. Об этом в понедельник, 21 ноября, рассказал футуролог, эксперт в области стратегического управления, социально-политического и технологического прогнозирования Евгений Кузнецов в ходе пресс-конференции «Известий».

«Все развитые страны, и теперь Китай тоже включился в эту траекторию, становятся обществами пожилыми. Радует, конечно, что люди теперь всё более бодрые и здоровые, то есть физическое старение и дряблость наступает намного позже. Но, с другой стороны, возникает проблема рабочих мест, потому что огромное количество рабочих мест автоматизируется и роботизируется. Тут двойная такая проблема — с одной стороны, роботы занимают рабочие места, с другой стороны, люди хотят работать дольше», — отметил эксперт.

По его словам, это огромный вызов для рынка труда и в целом для человечества.

В свою очередь председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал на пресс-конференции о проблеме демографической зимы, которая наблюдается в России и мире. Он подчеркнул, что считает несерьезными различные прогнозы ученых об опасности перенаселения Земли, поскольку главной проблемой сейчас является «чума малодетности».

15 ноября профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с «Известиями» указал на то, что темпы роста населения замедляются, и если рождаемость будет низкой, то население мира начнет уменьшаться уже в 2053 году. Как считает эксперт, помешать этому процессу сможет только демографическая политика, направленная на повышение рождаемости.