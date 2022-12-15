Стала известна личность наехавшего на остановку в Москве водителя

Стала известна личность водителя автомобиля, наехавшего в четверг, 15 декабря, на остановку в Москве, в результате чего погиб человек.

По данным «Известий», им оказался гендиректор ООО «Регионстрой» в Подольске Илья Астановский.

В результате аварии один человек погиб, еще двое получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в медучреждения.

ДТП произошло в 3-м Павелецком проезде возле дома 2. По предварительным данным, водитель автомобиля каршеринга BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем.

В 3-м Павелецком проезде организовано реверсивное движение.

Прокуратура Южного административного округа Москвы контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее, 11 декабря, один человек погиб в результате ДТП с участием снегоуборочной техники в центре Москвы. Внедорожник наехал на дворника, который находился рядом с трактором. От полученных травм он скончался на месте. По предварительной информации, водитель внедорожника был пьян. Он попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.