Названы лучшие бюджетные подарки на Новый год

Даже на небольшой бюджет можно подарить близким достойные подарки на Новый год, которые запомнятся и создадут настроение праздника. Лучшие бюджетные варианты новогодних подарков в беседе с «Известиями» перечислила PR-директор сети магазинов «Азбука Севера» Александра Семушина в субботу, 17 декабря.

«На первое место я бы поставила подарки с российского Севера — они от природы наполнены силой и ассоциируются с холодным временем года. Это могут быть сладости с самым сибирским орехом — кедровым. Например, грильяжи и орех в шоколаде. Добавьте к этому чайный напиток из тонизирующих трав и прекрасный подарок готов», — отметила эксперт.

Не менее полезным подарком станет книга в красивом оформлении.

«Всевозможная посуда и текстиль в новогодней тематике оставят благоприятное впечатление и будут служить на долгую память. Тут лучше отдать предпочтение более качественным товарам, их можно найти даже в сегменте эконом», — продолжила Семушина.

При этом особенно душевным подарком на Новый год станет тот, что был сделан своими руками. Например, можно испечь праздничное печенье и сложить его в красивую коробку, обеспечив хорошее настроение близким.

«Наборы елочных шаров будут добрым подарком на долгую память. Если хочется что-то согревающее и тело, и душу, присмотритесь к термокружке, свече или аромалампе с набором эфирных масел. Футболка или носки с праздничным принтом хороши в случае, если с одариваемым вы знакомы близко», — посоветовала эксперт.

При выборе сладостей Семушина порекомендовала отдавать предпочтение шоколаду с чистым составом или мармеладу без сахара.

«Та же ситуация и с вареньем — вроде бы не особо презентабельный подарок, но если вы возьмете сосновое варенье с шишкой и клюквой, то приятно удивите и при этом покажете свой хороший вкус», — добавила она.

5 декабря стало известно, что почти половина (42%) россиян считают деньги самым желанным подарком на Новый год. При этом почти каждый третий опрошенный россиянин (30%) рассчитывает потратить на новогодние подарки до 5 тыс. рублей.