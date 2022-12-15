Названа наиболее желаемая профессия среди молодежи в России

Профессия IT-специалиста стала самой желаемой среди молодежи в России, на последнем месте оказалась профессия бухгалтера. Об этом стало известно из исследования компании Kontakt InterSearch Russia, которая опросила группы работодателей и молодежи в рамках проекта BrandUp&YounGo. Результаты есть в распоряжении «Известий» 15 декабря.

Также стало известно, что 51% молодых специалистов планирует работать по специальности, 17% не планируют и 35% затрудняются дать ответ.

Кроме того, 63% опрошенных видят развитие своей карьеры в создании собственного бизнеса, 45% хотели бы развиваться экспертно и стать профессионалами своего дела, при этом руководящая должность не имеет для них значения, 44% говорят о желании стать фрилансерами, топ-менеджерами хотели бы стать 21% опрошенных.

Основными причинами для увольнения могут стать: отсутствие перспектив развития — 67%, понижение заработной платы — 59%, токсичный коллектив, трудное руководство — 51% и повышенный уровень стресса — 51%.

Начало специальной военной операции не повлияло на желание молодых специалистов работать в российских компаниях, их привлекательность осталась на уровне 8%, как и до февраля. Желание работать в международных компаниях упало с 45 до 43%.

Партнер Kontakt InterSearch Russia, генеральный директор BrandUp&YounGo Анастасия Стасева отметила, что молодые люди проявляют интерес к созданию собственного бизнеса и проектной работе на фрилансе.

«Одна из самых важных для работодателей — большой интерес студентов и выпускников к созданию собственного бизнеса и проектной работе на фрилансе. Причем если раньше эти заявления скорее имели формат «мечты», которая редко воплощалась в реальность, то сейчас мы видим значительный рост количества реальных попыток создать что-то свое еще в момент обучения в вузе (принимая госэкзамены в одном из столичных вузов в этом году, я насчитала около 30% дипломных работ, основанных на собственных проектах, находящихся на разных стадиях развития)», — сказала она.

Накануне стало известно, что аналитики провели исследование и выяснили, какой персонал был наиболее востребованным у российских компаний в 2022 году и сталкивались ли они с нехваткой сотрудников. По данным исследования, 86% опрошенных компаний нуждались в новых сотрудниках в 2022 году.

В публикации отмечается, что на рынке чувствовалась нехватка линейного или массового персонала, — так ответили 79% компаний. Также, согласно результатам опроса, 32% компаний столкнулись с проблемой найма среднего менеджмента, 9% не могли найти подходящих руководителей, а 8% отметили сложность с поиском сезонных работников.