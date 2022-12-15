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Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» Львову-Белову

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин включил в состав попечительского совета фонда «Круг добра» уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову. Соответствующий указ глава государства подписал 15 декабря.

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Также, согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, в совет войдут летчик-космонавт, Герой России Олег Новицкий и депутат Государственной думы, хоккеист Владислав Третьяк.

В то же время из организации будут исключены актриса и соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, актриса и попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт и депутат, заслуженный врач РФ Лариса Фечина.

Кроме того, глава государства также подписал указ об увеличении с 18 до 19 лет возраста пациентов, которые могут получать помощь фонда «Круг добра».

«Обеспечение оказания такой поддержки осуществляется в течение одного года после достижения этими детьми возраста 18 лет, в случае если до достижения указанного возраста они получали такую поддержку в рамках деятельности фонда», — говорится в документе.

Ранее в четверг президент России предложил расширить мандат фонда «Круг добра» за счет увеличения списка заболеваний, лечение которых будет оплачиваться бюджетом организации. По его словам, необходимо предусмотреть возможность оплаты за счет «Круга добра» дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, так как у пациентов должна быть возможность не только получать лечение, но и проходить восстановление.

Он также поручил, чтобы в течение года после совершеннолетия пациенты могли аккуратно и без ущерба для себя перейти на финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых.

Глава государства 6 января 2021 года подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Деятельность организации осуществляется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством страны. Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

В декабре прошлого года президент РФ пообещал, что власти будут увеличивать возраст получателей лекарств. В июне 2022 года Путин также поддержал идею по обеспечению детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями лекарствами после достижения ими 18 лет.

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