Путин предложил расширить мандат фонда «Круг добра»

Президент России Владимир Путин 15 декабря предложил расширить мандат фонда «Круг добра» за счет увеличения списка заболеваний, лечение которых будет оплачиваться бюджетом организации.

По его словам, необходимо предусмотреть возможность оплаты за счет «Круга добра» дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей, так как у пациентов должна быть возможность не только получать лечение, но и проходить восстановление.

Также лидер страны предложил увеличить возраст обращающихся за помощью в фонд с 18 до 19 лет.

«В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда. С утра сегодня это с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет», — сообщил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он также поручил, чтобы в течение года после совершеннолетия пациенты могли аккуратно и без ущерба для себя перейти на финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых.

Глава государства 6 января 2021 года подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра». Деятельность организации осуществляется за счет федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством страны. Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.

В декабре прошлого года президент РФ пообещал, что власти будут увеличивать возраст получателей лекарств. В июне 2022 года Путин также поддержал идею по обеспечению детей с хроническими и тяжелыми заболеваниями лекарствами после достижения ими 18 лет.