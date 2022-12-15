Во многих странах Европы вышел в прокат «Аватар: Путь воды»

Во многих странах Европы раньше, чем во всем мире, вышел в прокат фильм «Аватар: Путь воды». Фэнтези стало продолжением культовой истории о внеземной цивилизации. Критики называют блокбастер настоящим «технологическим прорывом». 16 декабря увидеть картину в прокате смогут практически во всем мире. Несмотря на ограничения, российские кинотеатры тоже планируют показать фильм зрителям. Как сообщает телеканал «Известия», копии могут появиться в России еще до новогодних праздников.

Первый «Аватар» вышел в 2009 году, мировой кассовый сбор блокбастера составил почти $3 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.