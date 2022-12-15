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Эксперт допустил рост доллара до 70 рублей к концу 2023 года

Эксперт Сидоров допустил рост доллара до 70 рублей к концу 2023 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К концу 2023 года курс доллара может составить 70 рублей. Об этом 15 декабря заявил «Известиям» аналитик «АльфаСтрахование-Жизнь» (входит в группу «АльфаСтрахование») Александр Сидоров.

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«При условии неизменности геополитического фона к концу 2023 года я бы ожидал роста доллара до 70 рублей за доллар с текущих 63,7 вследствие сокращения профицита торгового баланса», — сказал он.

По словам эксперта, тренд на сокращение профицита уже начался. Он продолжится благодаря, с одной стороны, восстановлению импорта, а с другой — из-за падения нефтегазовых доходов на фоне эмбарго и потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада.

«На мой взгляд, ограничения Запада приведут к сокращению объема продаж и росту дисконта Urals к Brent вследствие нежелания покупателей брать дополнительные риски при сделках с российской нефтью», — отметил Сидоров.

Кроме того, резкое падение поставок трубопроводного газа в дальнее зарубежье будет продолжать оказывать давление на экспортные доходы.

14 декабря стало известно, что курс доллара поднялся в ходе торгов выше 64 рублей впервые с 13 октября. К 18:10 мск американская валюта поднималась на 1,17 рубля до 64,02.

Ранее, 5 декабря, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил в беседе с «Известиями», что тенденция ослабления рубля может усилиться. По прогнозам финансиста на декабрь, к концу года $1 может подскочить на уровень 65 рублей, €1 — 68 рублей.

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