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Военный эксперт назвал штатной процедурой напугавшую британцев загрузку «Ярса»

Военный эксперт Корнев: загрузка ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку — это штатная процедура, а не сигнал Западу
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ) — это обычная плановая работа. Об этом 15 декабря рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

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Таким образом он прокомментировал новость газеты Daily Mail о том, что загрузка ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку — сигнал странам Запада.

«Это штатная процедура, не являющаяся экстраординарным событием. Оснащение или дооснащение Козельского ракетного соединения нельзя назвать сенсацией. «Ярс» сейчас — это самая массовая российская межконтинентальная баллистическая ракета. Она трехступенчатая, твердотопливная. Сейчас — это основа нашего ракетно-ядерного щита», — сказал эксперт.

Он предположил, что на видео была показана более совершенная модель «Ярса» — шахтный «Ярс-С», который несет более мощные боеголовки.

«В Минобороны РФ не сообщают какая это была ракета и тут открывается большой простор для фантазий», — сказал Корнев.

По словам эксперта, в условиях нынешней международной обстановки далеко не все загрузки показываются.

«Сейчас Минобороны РФ решило опубликовать кадры загрузки, но такие видео могли бы появляться гораздо чаще», — отметил он.

15 декабря состоялась установка ракеты «Ярс» в ШПУ с помощью транспортно-загрузочного агрегата. Сложные технологические операции занимают несколько часов.

В ноябре эксперт Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

Китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять. Как отмечалось в материале, одной из главных характеристик «Ярса» является дальность стрельбы в 12 тыс. км, что позволяет ракете поражать даже самые далекие точки мира. Предельная скорость ракеты при этом может достигать 14 Махов, а ее общая взрывная мощность может быть эквивалентна миллиону тонн.

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