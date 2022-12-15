В Британии увидели в загрузке МБР «Ярс» в пусковую установку сигнал Западу

Загрузка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтную пусковую установку (ШПУ) — сигнал странам Запада. Такое мнение высказали журналисты газеты Daily Mail в среду, 14 декабря.

По информации издания, в пределах досягаемости ракеты находится как Великобритания, так и США.

В публикации обратили внимание на слова командира ракетной дивизии полковника Алексея Соколова, который отметил, что «Родина получит очередной образец ракетно-ядерного оружия, который позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне».

15 декабря состоялась установка ракеты «Ярс» в ШПУ с помощью транспортно-загрузочного агрегата. Сложные технологические операции занимают несколько часов.

7 ноября редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал «Известиям» о технических характеристиках МБР «Ярс». Так, одно из его преимуществ — количество. На текущий момент это самый массовый ракетный комплекс в РВСН.

Китайская газета Baijiahao написала, что баллистическая ракета «Ярс» способна поразить цель в любой точке мира, при этом ни одна система противоракетной обороны не может ей противостоять. Как отмечалось в материале, одной из главных характеристик «Ярса» является дальность стрельбы в 12 тыс. км, что позволяет ракете поражать даже самые далекие точки мира. Предельная скорость ракеты при этом может достигать 14 Махов, а ее общая взрывная мощность может быть эквивалентна миллиону тонн.

В июле пусковые установки подвижного грунтового комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций. Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.