Подразделения ПГРК «Ярс» в рамках учения сменили полевые позиции

Пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» Новосибирского ракетного соединения РВСН в рамках планового учения отработали задачи по смене полевых позиций.

Они рассредоточились в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК «Ярс».

При этом подразделения охраны обнаружили, блокировали и уничтожили условных диверсантов, применив боевые противодиверсионные машины «Тайфун-М», оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

Инженерные подразделения, в свою очередь, провели разведку местности с применением машины дистанционного разминирования «Листва».

Кроме того, ракетчики отработали вводные по преодолению условно-зараженного участка местности, с проведением полной специальной обработки ПГРК «Ярс» с помощью современной универсальной тепловой машины специальной обработки УТМ-80М.

Таким образом в процессе учений подразделения ракетного соединения отработали несколько десятков вводных, направленных на изучение возможностей соединения, вооруженного подвижными грунтовыми ракетными комплексами.

Всего в учении задействовано более 100 единиц техники.

Ранее, 1 июня, сообщалось о проведении учений в Ивановской области с участием автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В них были задействованы около 100 военнослужащих и более 100 единиц техники.