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ПГРК «Ярс» приняли участие в военных учениях в Ивановской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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В рамках учений в Ивановской области автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Тейковского соединения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) совершают интенсивные маневры на маршрутах боевого патрулирования.

В учениях задействованы около 100 военнослужащих и более 100 единиц техники. Ракетчики отрабатывают вопросы вывода ПГРК на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 км, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения. Кроме того, проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотниками.

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В маневрах также принимает участие машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва», которая сопровождает «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования. По сценарию учения, на маршруте движения колонны условные диверсанты заложили дистанционно управляемые взрывные устройства, а МДР обезвредила их на обочине дороги.

Среди приоритетных задач тренировок — отработка поиска и уничтожения условных диверсионно-разведывательных формирований в светлое и темное время суток.

Учение позволяет совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

Ранее, 12 мая, пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ заявила о завершении боевых учений расчетов береговых ракетных комплексов «Бастион» на курильском острове Матуа. В ходе тренировок особое внимание уделили принципам маскировки и скрытного перемещения пусковых установок. Также была отработана тактика защиты воздушного пространства с использованием штатных ПВО.

8 апреля на полигоне Аданак подразделения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии провели учения. Военнослужащие тренировались водить транспортно-перегрузочные машины и грузовые автомобили повышенной проходимости «Урал».

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