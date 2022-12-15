Подростки снегом потушили Вечный огонь в Кронштадте
В Кронштадте двое подростков забросали снегом Вечный огонь, в результате он погас. По факту произошедшего проводится проверка, сообщило 15 декабря ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне на Якорной площади. Правоохранителями было установлено, что забросали снегом пламя двое несовершеннолетних лиц. В настоящее время полицейские устанавливают их личности.
Также отмечается, что спустя пару часов после произошедшего горение Вечного огня было возобновлено.
В конце ноября в Калининграде следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над надмогильным сооружением в отношении 45-летнего местного жителя.
Он обвиняется в приготовлении еды на Вечном огне у мемориала 1200 гвардейцам, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.