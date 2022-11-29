В Калининграде возбуждено уголовное дело за приготовление еды на Вечном огне

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении еды на Вечном огне у мемориала 1200 гвардейцам, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом 29 ноября сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

«По версии следствия, утром 27 ноября текущего года подозреваемый, находясь на мемориальном комплексе 1200 гвардейцам в Калининграде — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, — приготовил пищу на Вечном огне», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчину удалось разыскать сотрудникам регионального главка МВД, которые опознали его при помощи камер видеонаблюдения. В настоящий момент прокуратура региона поставила расследование на контроль. Уголовное дело возбуждено по статье о надругательстве над надмогильным сооружением.

Мемориал расположен на Гвардейском проспекте в Калининграде и является одним из первых открытых в городе после окончания войны в 1945 году.

В конце сентября сотрудники отдела МВД РФ в Феодосии задержали мужчину за распитие спиртных напитков на мемориале Вечный огонь. Сообщалось, что 29-летний местный житель был доставлен в отделение за осквернение символа воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.