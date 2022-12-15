В Кремле оценили предложение назвать одну из станций метро в честь героев СВО

Память о тех, кто рисковал своей жизнью в ходе выполнения задач специальной военной операции РФ по защите Донбасса, должна жить всегда. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение назвать одну из станций новой ветки московского метро в честь героев СВО.

По его словам, такие решения — это целиком и полностью прерогатива городских властей.

«Безусловно, память о тех, кто отдал свои жизни, и гордость за тех, кто продолжает рисковать своей жизнью в ходе выполнения СВО, — это то, что должно жить с нами всегда», — заявил Песков.

Ранее в этот день депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков направил соответствующее предложение мэру Москвы Сергею Собянину. В своем Telegram-канале он пояснил, что предложил градоначальнику назвать одну из новых станций Московского метрополитена станцией «Патриотическая» для увековечивания памяти и подвига военных, участвующих в спецоперации.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что для него лично и всех россиян каждый боец на передовой — герой. По словам главы государства, сейчас особенно остро ощущается, что связь времен неразрывна, что священное чувство любви к Родине передается из поколения в поколение и является безусловной наивысшей ценностью.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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