В Эрмитаже открылась выставка с предметами гардероба Петра I

В Санкт-Петербурге в центре «Старая деревня» в галерее костюма открылась выставка «Гардероб Петра I». Об этом в четверг, 15 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Эрмитажа.

«Грандиозным трудом реставраторов, как живые, перед нами многочисленные Петры: плотники, щеголи, вожди, гуляки…» — приводятся в сообщении слова главы музея Михаила Пиотровского.

На выставке посетители смогут увидеть более 300 предметов одежды Петра I 1672–1725 годов. Среди экспонатов — парадные костюмы, военные мундиры, маскарадное платье, нижнее белье, обувь и головные уборы.

Экспозиция будет работать до конца 2023 года.

Ранее, 12 декабря, искусствовед Вадим Садков рассказал «Известиям», что картина XVII века «Мелеагр и Аталанта», подаренная Эрмитажем Екатеринбургскому музею и прежде считавшаяся работой учеников Йорданса, оказалась произведением самого мастера, одного из величайших фламандских художников.

В экспозиции, открывшейся в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье, можно увидеть полотно из Екатеринбурга и вблизи рассмотреть автограф мэтра, проявившийся после реставрации.