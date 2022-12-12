В Екатеринбурге обнаружили подпись Йорданса на старинной картине

Картина XVII века «Мелеагр и Аталанта», подаренная Эрмитажем Екатеринбургскому музею и прежде считавшаяся работой учеников Йорданса, оказалась произведением самого мастера — одного из величайших фламандских художников. Об этом «Известиям» рассказал искусствовед Вадим Садков, курирующий выставку «Под знаком Рубенса».

В экспозиции, открывшейся в музее «Новый Иерусалим», можно увидеть полотно из Екатеринбурга и вблизи рассмотреть автограф мэтра, проявившийся после реставрации.

«Во время Второй мировой войны значительная часть коллекции Эрмитажа была эвакуирована в Свердловск. В знак благодарности за хранение своих экспонатов Эрмитаж передал группу картин, в том числе эту. Но уже в наши дни ее реставрация не только выявила качество авторской живописи, но и собственноручную подпись Йорданса! Кстати, реставрация делалась исключительно местными силами», — подчеркнул Садков.

По словам искусствоведа, в процессе подготовки выставки был сделан целый ряд научных открытий.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Полностью собственноручных работ Рубенса большого формата не существует»