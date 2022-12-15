«Известия» вспомнили самую быструю победу Емельяненко-младшего накануне боя с Коваленко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко большую часть сражений в октагоне завершал нокаутами. В преддверии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого он встретится со Святославом Коваленко, «Известия» вспомнили самый быстрый победоносный нокаут бойца.

Самый первый, в 2004 году, стал и самым быстрым, на 11-й секунде. Стремительную победу россиянин одержал в бою против Джеймса Томпсона из Великобритании.

Двухметровый британец (196 см), который до спортивной карьеры работал коллектором и вышибалой в клубе, к моменту боя с россиянином имел шесть побед и одно поражение.

Емельяненко тоже успел один раз проиграть — Мирко Филиповичу и четыре раза выиграть. Но еще ни разу не побеждал нокаутом.

Накачанный британец, подобно локомотиву, набросился на россиянина. Тот растерялся и упал, после чего сразу поднялся и обрушил на соперника град ударов. Несколько попаданий по голове показали разницу в уровне подготовки бойцов. Судья остановил бой на 11-й секунде и огласил победу Емельяненко.

Секундантом победителя на триумфальном поединке был старший брат Федор. Эта победа в карьере Александра, бойца смешанных единоборств, стала самой стремительной.

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