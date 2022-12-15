FP рассказал о призывах американских законодателей исключить РФ из ООН

Американские конгрессмены Стив Коэн и Джон Уилсон представили резолюцию, в которой призвали президента США Джо Байдена повлиять на исключение России из Совета Безопасности ООН. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил журнал Foreign Policy (FP).

Резолюция призвана «ограничить привилегии РФ в ООН» в связи с тем, что Россия якобы совершила вопиющие нарушения устава международной организации, начав спецоперацию по защите Донбасса. Уточняется, что реализация инициативы, описанной в резолюции, остается на усмотрение Белого дома и не имеет силу закона.

25 ноября в Верховную раду внесли проект постановления с призывом исключить Россию из ООН. В пояснительной записке к документу говорилось о необходимости лишить Россию права вето в Совбезе ООН, а также аргументируется незаконность нахождения РФ в ООН и предлагается реформирование организации.

Президент Сербии Александр Вучич 23 сентября заявил, что Запад попытается исключить РФ из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из Совбеза ООН разрушит миропорядок.

9 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что нет механизма, благодаря которому кто-либо мог бы лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН.