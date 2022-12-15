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Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты

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Фото: Global Look Press/Ilya Galakhov
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Входящая в концерн Siemens российская компания «Сименс здравоохранение» обратилась к российским властям с просьбой включить в список диапазонов для высокочастотных устройств полосу 23,6 МГц. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».

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В запрошенной «дочкой» Siemens полосе частот, во всяком случае, очень близких диапазонах, работают, например, приборы для физиотерапии, рассказал источник, знакомый с несколькими производителями медоборудования. По его словам, оборудование на частотах 23,6 МГц может использоваться и для точечного лечения злокачественных опухолей: в этом случае облучение сочетается с введением специальных препаратов.

Просьба о выделении новых частот для оборудования Siemens в РФ поступила после того, как немецкая корпорация объявила о прекращении бизнес-операций в России. В частности, в марте концерн приостанавливает контракт с РЖД на поставку скоростных поездов «Сапсан».

Однако прекращение деятельности не касается Siemens Healthineers — совладельца «Сименс здравоохранение» — эта структура действует как отдельная компания, говорил ранее глава Siemens Роланд Бош.

Нежелание Siemens, работающего в РФ с середины XIX века, полностью покидать нашу страну объяснимо — потеря клиентской базы и сокращение продаж болезненно для любой компании, заметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

К тому же для Siemens как компании, занимающей значительную долю рынка медоборудования, было бы неэтично уйти с рынка, не обеспечив его поддержку и обновление, считает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Излучение из правил: «дочка» Siemens запросила новые радиочастоты в РФ

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