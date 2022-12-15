Новая марка компьютерной техники вскоре появится на российском рынке

Новый бренд китайской компьютерной техники Dareu скоро появится в России. Об этом «Известиям» 15 декабря рассказали в «Марвел-Дистрибуции», одном из крупнейших отечественных IT-дистрибьюторов, который занимается поставками устройств в РФ.

Речь идет об официальных поставках — ранее компания не поставляла свою продукцию в Россию, но некоторые онлайн-продавцы ввозили ее самостоятельно.

«Мы подписали договор с китайским производителем периферии Dareu. Он занимается производством клавиатур, мышек, гарнитур и другой компьютерной техники», — пояснили в пресс-службе дистрибьютора.

Продавать продукцию Dareu планируют в «М.Видео-Эльдорадо», сказал «Известиям» менеджер товарной категории в департаменте «Аксессуары цифровой техники» ритейлера Эмиль Манучаров.

«У игровой аудитории аксессуары бренда могут быть востребованы за счет качества и интересных дизайнерских решений», — добавил представитель компании.

В пресс-службе «Ситилинка» отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Inventive Retail Group, «Связной».

Компания Dareu была основана в 2006 году. Согласно данным «Марвел-Дистрибуции», на домашнем рынке она занимает третье место по продажам — после Logitech и Cherry.

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Мыши ловко: на рынок РФ выйдет новая марка компьютерной техники