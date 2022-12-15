Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Число погибших из-за оползней в Демократической Республике Конго достигло 140
Армия
Российские военные отбили неоднократные атаки националистов на стратегические позиции
Мир
В Британии рассказали о попытках обеспечить Украине преимущество в противостоянии РФ
Спорт
Сборная Франции победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-22
Общество
Умер российский вирусолог Александр Смородинцев
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели 15 декабря
Спорт
Макрон перед матчем сборной Франции на ЧМ-22 призвал к уважению соперников
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии бойцу ММА Новоселову
Мир
Эстонский суд решит вопрос о депортации Конощенка в США в течение 60 дней
Мир
Мужчина в Канаде осужден за смертельное ДТП с украинской беженкой
Экономика
Канада восстановила санкции в отношении турбин для «Северного потока»

Посол 1

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022