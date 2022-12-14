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В Белом доме подтвердили передачу гражданина США в ходе обмена пленными на Украине

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Фото: t.me/ermaka2022
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В рамках обмена пленными на Украине Вашингтону был передан гражданин США, сообщил 14 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Данную информацию он подтвердил на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из-за конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», — отметил Кирби.

Ранее в этот же день глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале сообщил, что между Москвой и Киевом произошел обмен пленными. Он отметил, что Киеву удалось вернуть 64 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одного гражданина США — Суеди Мурекези.

12 декабря уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова сообщила, что более 150 военнослужащих республики были освобождены из украинского плена и каждый из них сообщал о нечеловеческом отношении там.

6 декабря в ходе переговоров с подконтрольных Украине территорий удалось вывезти 60 российских бойцов. Минобороны РФ распорядилось отправить всех солдат в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях МО России.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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