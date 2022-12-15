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Переселенцы из Херсонской области подали 11,4 тыс. заявлений на жилищные сертификаты
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Переселенцы из Херсонской области подали 11,4 тыс. заявлений на жилищные сертификаты

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Переселенцы из Херсонской области уже подали 11,4 тыс. заявлений на получение государственных жилищных сертификатов. Это почти 21 тыс. граждан, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

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«Уже выдано почти 5 тыс. сертификатов для обеспечения жильем 8,2 тыс. человек. Также 34 тыс. человек подали заявления на получение единовременных выплат», — рассказал депутат.

Всего из Херсонской области за два месяца вывезено более 67 тыс. человек, сказал Пахомов.

«В 41-м субъекте РФ организована подача заявлений для получения единовременной выплаты в 100 тыс. рублей на человека и социальной выплаты на приобретение жилья», — добавил он.

Также, по словам парламентария, в настоящее время на восстановлении Мариуполя трудятся более 30 тыс. строителей. В работе около 1250 объектов, 150 домов уже восстановлено, 475 домов подключены к теплоснабжению, к концу года тепло получат не менее 1 тыс. объектов.

«В целом в народных республиках ситуация находится под контролем, вне зоны активных боевых действий все социальные объекты подключены к ресурсам. Враг наносит урон, но сделанные запасы деталей и агрегатов позволяют оперативно восстановить подачу воды, тепла, электричества», — заявил Пахомов.

Ранее, в ноябре, стало известно, что прибывшие в Ставропольский край переселенцы из Херсонской области получат жилье, единовременное пособие и сертификат на покупку квартиры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.

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