Переселенцы из Херсонской области подали 11,4 тыс. заявлений на жилищные сертификаты

Переселенцы из Херсонской области уже подали 11,4 тыс. заявлений на получение государственных жилищных сертификатов. Это почти 21 тыс. граждан, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

«Уже выдано почти 5 тыс. сертификатов для обеспечения жильем 8,2 тыс. человек. Также 34 тыс. человек подали заявления на получение единовременных выплат», — рассказал депутат.



Всего из Херсонской области за два месяца вывезено более 67 тыс. человек, сказал Пахомов.



«В 41-м субъекте РФ организована подача заявлений для получения единовременной выплаты в 100 тыс. рублей на человека и социальной выплаты на приобретение жилья», — добавил он.



Также, по словам парламентария, в настоящее время на восстановлении Мариуполя трудятся более 30 тыс. строителей. В работе около 1250 объектов, 150 домов уже восстановлено, 475 домов подключены к теплоснабжению, к концу года тепло получат не менее 1 тыс. объектов.



«В целом в народных республиках ситуация находится под контролем, вне зоны активных боевых действий все социальные объекты подключены к ресурсам. Враг наносит урон, но сделанные запасы деталей и агрегатов позволяют оперативно восстановить подачу воды, тепла, электричества», — заявил Пахомов.

Ранее, в ноябре, стало известно, что прибывшие в Ставропольский край переселенцы из Херсонской области получат жилье, единовременное пособие и сертификат на покупку квартиры.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав РФ по итогам сентябрьских референдумов.