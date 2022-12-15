Продажи новостроек в Москве выросли на треть

В ноябре 2022 года в Москве было продано 6 тыс. квартир в новостройках, что на 31% больше, чем месяцем ранее. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Метриум», проанализировав свежую статистику Росреестра столицы.

«В ноябре покупатели квартир в строящихся домах, по данным Росреестра Москвы, заключили в Москве 6 тыс. договоров долевого участия, что на 31% больше, чем в октябре, когда было зарегистрировано 4,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, московским девелоперам удалось несколько отыграть октябрьское падение спроса, которое стало следствием мобилизации и других факторов. Однако спрос все еще остается ниже среднемесячного значения в 2022 году (около 7 тыс. ДДУ)», — рассказали эксперты.

По данным аналитиков, по сравнению с ноябрем 2021 года число сделок на рынке строящегося жилья упало на 36%, что уже не столь драматично, как в октябре (тогда рынок потерял 54% от октябрьского уровня 2021 года). По предварительным итогам 11 месяцев в Москве заключили на 14% меньше ДДУ, чем в январе–ноябре 2021 года.

«В ноябре мы наблюдали продолжение восстановления спроса. В наших проектах продажи в прошлом месяце увеличились на 6% относительно октября. Клиенты возвращаются на рынок медленнее, чем ожидалось, но ситуация в целом стабилизировалась, и в декабре по предварительным данным можно судить о том, что тренд сохранится», — сообщил отмечает генеральный директор компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

Также аналитики «Метриум» рассказали, что на рынке ипотеки тем временем спрос снова скорректировался. В ноябре банки выдали заемщикам 8,8 тыс. кредитов на покупку нового и вторичного жилья, что на 6% меньше, чем в октябре 2022 (9,3 тыс. сделок). Относительно ноября 2021 года количество сделок, зарегистрированных Росреестром Москвы в ноябре 2022 года, уменьшилось на 21%.

В целом за 11 месяцев 2022 покупатели квартир в Москве получили у банков на 15% меньше кредитов, чем в аналогичный период 2021 года, добавили в компании.

В середине ноября аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что в массовых новостройках в старых границах Москвы выросло число квартир и апартаментов с полной отделкой. Так, за год их количество увеличилось с 11,7 тыс. до 15,4 тыс., что составляет на 32%. При этом предложение квартир без отделки и с предчистовой отделкой застройщики также нарастили.