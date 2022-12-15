Каждый десятый россиянин не будет дарить новогодние подарки
Каждый десятый житель России считает, что на Новый год не нужно делать подарки. Об этом говорится в совместном исследовании ВТБ и ВЦИОМ, с которым 15 декабря ознакомились «Известия».
Большинство опрошенных — 86% — считает важным делать подарки родным на Новый год. При этом 11% считают, что от этого можно отказаться.
Среди тех, кто готов делать подарки, 23% полагают, что радовать необходимо детей, а не взрослых.
В результатах опроса также указывается, что на ближайший Новый год планируют порадовать своих близких 78% опрошенных. Самый популярный подарок — угощения к новогоднему столу (45%). Второе место занимают аксессуары для новогоднего настроения (26%). На третьем месте подарки для разностороннего развития: книги, билеты на концерт и другое (21%).
При этом 69% опрошенных, готовых сделать подарки, планируют потратить на них не более 10 тыс. рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый россиянин — 20%.
Накануне большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения. По данным опроса, в предвкушении праздников находится 27% жителей страны. Большинство опрошенных (74%) традиционно будут праздновать дома вместе с родными, а еще 14% респондентов планируют отдохнуть в гостях.
В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.