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Каждый десятый россиянин не будет дарить новогодние подарки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Каждый десятый житель России считает, что на Новый год не нужно делать подарки. Об этом говорится в совместном исследовании ВТБ и ВЦИОМ, с которым 15 декабря ознакомились «Известия».

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Большинство опрошенных — 86% — считает важным делать подарки родным на Новый год. При этом 11% считают, что от этого можно отказаться.

Среди тех, кто готов делать подарки, 23% полагают, что радовать необходимо детей, а не взрослых.

В результатах опроса также указывается, что на ближайший Новый год планируют порадовать своих близких 78% опрошенных. Самый популярный подарок — угощения к новогоднему столу (45%). Второе место занимают аксессуары для новогоднего настроения (26%). На третьем месте подарки для разностороннего развития: книги, билеты на концерт и другое (21%).

При этом 69% опрошенных, готовых сделать подарки, планируют потратить на них не более 10 тыс. рублей. Бюджет свыше этой суммы закладывает каждый пятый россиянин — 20%.

Накануне большинство россиян пожаловались на отсутствие новогоднего настроения. По данным опроса, в предвкушении праздников находится 27% жителей страны. Большинство опрошенных (74%) традиционно будут праздновать дома вместе с родными, а еще 14% респондентов планируют отдохнуть в гостях.

В преддверии праздника врачи рассказали «Известиям», как правильно выбрать игрушки на новогоднюю елку. В частности, специалисты разъяснили опасность некачественных игрушек для детей и взрослых.

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