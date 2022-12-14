Овечкин стал третьим забросившим 800 шайб за один клуб хоккеистом в НХЛ
Россиянин, капитан американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объединяющей команды США и Канады. Об этом 14 декабря сообщили на сайте организации.
В выездном матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин оформил хет-трик и стал третьим в истории НХЛ игроком, кому удалось достичь отметки в 800 голов в регулярных чемпионатах.
Игроки «Вашингтон Кэпиталз» эмоционально отпраздновали 800-й гол Овечкина в НХЛ. Чтобы поздравить россиянина, на лед вышла вся команда, а болельщики завалили лед кепками. При этом фанаты «Чикаго» тоже радовались историческому событию.
Выступление Овечкина в матче с «Чикаго Блэкхокс» стало одним из самых обсуждаемых событий в США.
Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 гола), второе место занимает Горди Хоу (801).