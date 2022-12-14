Американцы восхитились рекордом хоккеиста Овечкина

Выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Чикаго Блэкхокс» стало одним из самых обсуждаемых событий в США. Высказывания американских болельщиков в соцсетях опубликовала в среду, 13 декабря, газета «Спорт-Экспресс».

Днем ранее хоккеист оформил хет-трик в гостях и забросил 800-ю шайбу. Он стал третьим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), кому удалось достичь такого результата.

«Мы наблюдаем за величайшим снайпером современности. Такого снайпера не будет еще несколько поколений», — прокомментировал игру Овечкина Daddy Cornbred.

«Он один из лучших, кто надевал пару коньков. Очень приятно наблюдать за тем, как он до сих пор добивается достижений», — поделился мнением журналист Эндрю Шнитткер.

«Это абсурдно, насколько Овечкин хорош. Это невероятно. Жаль, что «Вашингтона» не будет в плей-офф. Хотелось бы увидеть Ови там», — написал болельщик TheKlenkster.

Кто-то решил напомнить о прогнозах экспертов, которые еще 10 лет назад отправляли звезду НХЛ на пенсию. Пользователи отметили, что еще один гол — и Овечкин догонит Горди Хоу, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории лиги (801 гол). Рекордсменом по числу голов является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» эмоционально отпраздновали 800-й гол Александра Овечкина в НХЛ. Вся команда высыпала на лед поздравлять россиянина, а болельщики по традиции завалили лед кепками в честь хет-трика, причем фанаты «Чикаго» радовались историческому событию не меньше, чем поклонники «Вашингтона», пишет «Газета.Ru».

В эту среду клуб показал видео из раздевалки, где российского хоккеиста поздравляли с достижением. Овечкина облили пивом, а также вручили все три шайбы, забитые в матче против «Чикаго», которые стали для него 798-й, 799-й и 800-й в карьере.