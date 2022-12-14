Великобритания заявила о высылке шести дипломатов КНР после инцидента в Манчестере

Власти Великобритании приняли решение о высылке из страны шестерых китайских дипломатов, включая генерального консула. Как сообщил 14 декабря глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, меры были приняты после инцидента с активистом в Манчестере.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 16 октября. В тот день несколько десятков активистов из Гонконга собрались у здания консульства КНР с плакатами, содержащими критику в адрес политики Коммунистической партии Китая и с требованием провести в стране демократические реформы.

Через некоторое время из консульства вышло несколько мужчин в шлемах и защитных жилетах для разгона протестующих. Одного из участников акции силой увели на территорию консульств и там якобы избили. По данным СМИ Великобритании, потасовку предотвратил британский полицейский, который зашел в диппредставительство КНР и забрал активиста.

«В ответ на это мы начали процесс, основанный на нашей приверженности верховенству права. Полиция Большого Манчестера начала расследование и в его рамках потребовала, чтобы шесть китайских официальных лиц были лишены дипломатической неприкосновенности, чтобы их можно было допросить», — указал Клеверли в Twitter.

Глава МИДа сообщил, что посольство Китая об этом проинформировано. И в ответ на запрос Великобритании власти КНР отозвали из Соединенного Королевства указанных официальных лиц, включая генерального консула.

После этого, 18 сентября, сообщалось, что высокопоставленного дипломата КНР вызвали в британский МИД на фоне инцидента в Манчестере. Ему была выражена глубокая озабоченность правительства по поводу произошедшего, также от него потребовали объяснить действия сотрудников консульства.