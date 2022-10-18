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Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере

МИД Британии вызвал дипломата КНР после избиения мужчины у консульства в Манчестере
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Фото: REUTERS/Matthew Leung/The Chaser News
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Высокопоставленного дипломата КНР вызвали в британский МИД на фоне инцидента на территории китайского консульства в Манчестере. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил замглавы Форин оффиса Джесси Норман.

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«Глава МИД [Великобритании Джеймс Клеверли] вызвал поверенного в делах китайского посольства в Лондоне, чтобы выразить ему глубокую озабоченность правительства в связи с произошедшим и потребовать объяснений действий сотрудников консульства», — сказал Норман.

Прежде Би-би-си сообщала, что 16 октября один из протестующих в Манчестере был силой уведен сотрудниками дипмиссии на территорию консульства КНР, где его якобы избили.

В тот день несколько десятков активистов из Гонконга собрались у здания консульства с плакатами, содержащими критику в адрес политики Коммунистической партии Китая и с требованием провести в стране демократические реформы. Через некоторое время из консульства вышло несколько мужчин в шлемах и защитных жилетах для разгона протестующих.

Одного из участников акции увели на территорию консульства. По данным телеканала, потасовку предотвратил британский полицейский, который зашел в диппредставительство КНР и забрал активиста.

Ранее, в августе, сообщалось, что в МИД Соединенного Королевства был вызван посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан из-за «агрессивного поведения» Пекина. Тогда речь шла о действиях китайских властей вокруг Тайваня, которые, по мнению британских властей, «угрожают миру и стабильности в регионе».

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