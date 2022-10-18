Дипломата КНР вызвали в МИД Британии после избиения мужчины в Манчестере
Высокопоставленного дипломата КНР вызвали в британский МИД на фоне инцидента на территории китайского консульства в Манчестере. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил замглавы Форин оффиса Джесси Норман.
«Глава МИД [Великобритании Джеймс Клеверли] вызвал поверенного в делах китайского посольства в Лондоне, чтобы выразить ему глубокую озабоченность правительства в связи с произошедшим и потребовать объяснений действий сотрудников консульства», — сказал Норман.
Прежде Би-би-си сообщала, что 16 октября один из протестующих в Манчестере был силой уведен сотрудниками дипмиссии на территорию консульства КНР, где его якобы избили.
В тот день несколько десятков активистов из Гонконга собрались у здания консульства с плакатами, содержащими критику в адрес политики Коммунистической партии Китая и с требованием провести в стране демократические реформы. Через некоторое время из консульства вышло несколько мужчин в шлемах и защитных жилетах для разгона протестующих.
Одного из участников акции увели на территорию консульства. По данным телеканала, потасовку предотвратил британский полицейский, который зашел в диппредставительство КНР и забрал активиста.
Ранее, в августе, сообщалось, что в МИД Соединенного Королевства был вызван посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан из-за «агрессивного поведения» Пекина. Тогда речь шла о действиях китайских властей вокруг Тайваня, которые, по мнению британских властей, «угрожают миру и стабильности в регионе».