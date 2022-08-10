Посла КНР вызвали в МИД Британии из-за «агрессивного поведения» Пекина

Посол Китая в Великобритании Чжэн Цзэгуан вызван в МИД Соединенного Королевства из-за «агрессивного поведения» Пекина по поводу Тайваня. Об этом 10 августа заявила глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс.

«Я дала указание официальным лицам вызвать посла Китая, чтобы он объяснил действия его страны. Мы наблюдали все более агрессивное поведение и риторику со стороны Пекина в последние месяцы, которые угрожают миру и стабильности в регионе», — цитирует ее Reuters.

Трасс добавила, что Великобритания призывает Китай в срочном порядке разрешить все разногласия мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения.

Тайвань является частью Китая, однако уже много десятилетий живет как независимое государство. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова Китаю, однако в то же время оказывают поддержку тайваньским властям, в том числе поставками оружия.

2 августа на Тайвань прибыла спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это войска КНР начали масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг острова.

8 августа издание The New Arab со ссылкой на источник в армии Тайваня сообщило, что вооруженные силы острова намерены провести военные учения с боевыми стрельбами тяжелой артиллерии, имитирующие защиту от вторжения. Уточнялось, что маневры будут включать развертывание сотен военнослужащих и около 40 орудий.

10 августа официальный представитель восточной зоны боевого командования армии Китая Ши И отчитался об успешном выполнении поставленных задач у берегов Тайваня. По его словам, КНР будет пристально отслеживать изменения в Тайваньском проливе и продолжать военные учения, отстаивая государственный суверенитет и территориальную целостность.