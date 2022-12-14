В офисе партии Макрона прошли обыски в связи с делом фирмы McKinsey

Обыски прошли в офисе партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» и в парижской штаб-квартире американской консалтинговой фирмы McKinsey в связи с расследованием незаконного финансирования предвыборной кампании главы государства этой фирмой в 2017 году. Об этом сообщил 14 декабря телеканал BFMTV.

Отмечается, что обыски прошли по судебному поручению национальной финансовой прокуратуры Парижа. В ходе обысков жандармы запросили архивы предвыборной кампании 2017 года. В самой партии «Возрождение», по данным телеканала, отреагировали на происходящее спокойно. Там заявили о «готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна» в этом деле.

О том, что во Франции заподозрили компанию McKinsey в незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона на выборах 2017 года, сообщила еще 24 ноября газета Le Parisien.

По данным издания, изначально расследование, начатое в марте после доклада сената, велось по факту отмывания денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. Среди них фигурировала и McKinsey. Ее французский офис подозревается в неуплате налогов в течение последних 10 лет. Отмечается, что в то же время расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились в период с 2018 по 2021 год.

В мае текущего года в штаб-квартире McKinsey проходили по этому факту обыски, после чего прокуратура и заподозрила компанию в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании».

На сегодняшний день следствие выясняет, имела ли McKinsey «привилегированный статус» при заключении госконтрактов.