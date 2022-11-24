Во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона

Во Франции заподозрили американскую консалтинговую фирму McKinsey в незаконном финансировании предвыборной кампании президента страны Эммануэля Макрона на выборах 2017 года, по данному делу начато расследование. Об этом сообщила 24 ноября французская газета Le Parisien.

По данным издания, изначально расследование, начатое в марте после доклада сената, велось по факту отмывания денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. Среди них фигурировала и McKinsey. Ее французский офис подозревается в неуплате налогов в течение последних 10 лет. Отмечается, что в то же время расходы государства на услуги консалтинговых компаний в среднем удвоились в период с 2018 по 2021 год.

В мае текущего года в штаб-квартире McKinsey прошли по этому факту обыски, после чего прокуратура заподозрила компанию уже в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании». Теперь следствие выясняет, имела ли McKinsey «привилегированный статус» при заключении госконтрактов.

«Расследование нацелено на связи между Макроном и фирмой McKinsey. Прокуратуру интересуют условия присуждения этой американской компании неких государственных контрактов на колоссальные суммы, а также подозрения в скрытом финансировании победоносной кампании главы государства в 2017 году», — пишет газета.

В апреле 2022 года прошли очередные президентские выборы во Франции. Лидерами по итогам первого тура стали Макрон и лидер правой партии «Национальное движение» Марин Ле Пен. Итоги второго тура показали, что Макрона поддержали 58,54% избирателей, а его оппонента — 41,46%. Таким образом, Макрон был переизбран на пост главы государства.

В ноябре рейтинг одобрения Макрона упал до 32%. По данным исследования компании Elabe, за два месяца его показатель снизился на шесть пунктов. Известно, что партия Макрона запустит рекламную кампанию на фоне снижения его популярности. Так, его партия планирует развесить во Франции более 200 тыс. плакатов и листовок с изображением портрета президента и надписью «Присоединяйтесь к партии Эммануэля Макрона!».

17 сентября несколько тысяч человек вышли на улицы Парижа и потребовали отставки Макрона.