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Россияне смогут подать заявления на единое пособие с 28 декабря

Глава Минтруда РФ Котяков: россияне смогут подать заявление на единое пособие с 28 декабря
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Россияне смогут подать заявление на единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка с 28 декабря. Об этом в среду, 14 декабря, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Для граждан будет уже обеспечена возможность заполнения электронных заявлений на портале государственных услуг с 28 декабря», — сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

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Он пояснил, что закон об этой мере поддержки вступает в силу с 1 января 2023 года. После 1 января все заявления с портала «Госуслуги» будут переданы в Социальный фонд России, первые выплаты семьям придут в январе, отметил Котяков.

Соответствующий документ президент РФ подписал 21 ноября. Так, размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. А при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

Как рассказал врио председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков, новое пособие будет выплачиваться малообеспеченным семьям при соблюдении ряда условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума, собственность семьи соответствует требованиям к имуществу, а заявитель и его дети являются гражданами РФ, постоянно проживающими в стране.

Для получения выплаты нужно будет подать заявление на портале «Госуслуги».

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