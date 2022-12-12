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В ПФР рассказали о едином пособии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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С 1 января 2023 года семьи с низкими доходами будут получать новое единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Об этом напомнил врио председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков.

«Единое пособие для малообеспеченных беременных женщин и семей с детьми объединит ряд действующих мер поддержки: пособия по беременности женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, на первого и третьего ребенка до 3 лет, нуждающимся семьям с детьми от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Теперь все эти выплаты будут назначаться по единым правилам», — рассказал Сергей Чирков.

Новое пособие будет выплачиваться Социальным фондом России малообеспеченным семьям при соблюдении следующих условий: ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума, собственность семьи соответствует требованиям к имуществу, а заявитель и его дети являются гражданами России, постоянно проживающими в стране. Размер ежемесячного пособия будет зависеть от результатов оценки нуждаемости семьи, и может составить 50%, 75%, либо 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, добавил Чирков

Для получения выплаты нужно будет подать заявление на портале госуслуг. Далее Социальный фонд России в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно запросит необходимые документы из соответствующих органов власти.

«Благодаря единому пособию в России будет выстроена целостная система поддержки семей с детьми, начиная с беременности и до момента, когда ребенку исполнится 17 лет. По прогнозам, единое пособие может быть назначено более чем на 10 млн человек», — отметил Сергей Чирков. В общей сложности на охрану семьи и детства в бюджете Социального фонда России на 2023 год выделено 1,9 трлн рублей.

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