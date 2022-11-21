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Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Документ опубликован 21 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект 16 ноября. Так, размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи. А при наличии в семье нескольких детей в возрасте до 17 лет пособие будет назначаться на каждого ребенка.

9 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, говоря о законопроекте, пояснила «Известиям», что доход семьи также не должен быть нулевым, то есть родители должны работать, если отсутствие дохода не обусловлено уважительными причинами (например, уход за ребенком, болезнь, служба в армии).

Еще в сентябре премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января следующего года в России предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами.

Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от трех до семи лет, от восьми до 17 лет. Кроме того, пособие будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

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