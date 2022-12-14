Evolute i-PRO заняла второе место среди новых электромобилей в ноябре

В ноябре текущего года на российском рынке новых электромобилей очень хороший результат показала российская марка Evolute. Модель i-PRO обошла по популярности Volkswagen ID.4, сообщило 14 декабря агентство «Автостат».

Хотя в марочном рейтинге на первом месте в последний месяц осени 2022 года осталась американская Tesla с результатом 84 купленных авто, что соответствует 22% рынка, чуть меньший результат показал новичок — российский бренд Evolute. В России в ноябре было продано 79 электромашин этого бренда, хотя производство электромобиля стартовало лишь в конце сентября текущего года. Третью позицию рейтинга занял Volkswagen с показателем 72 купленных электромобиля.

Эксперты подсчитали, что на машины тройки лидеров в ноябре 2022 года пришлось почти 62% от общего объема рынка. В топ-5 также вошли еще Audi (29 штук) и BYD (20 авто).

Специалисты отметили, что по итогам ноября 2022 года россияне купили 380 новых электромобилей. Это на 29% больше, чем за тот же месяц 2021 года. Хотя доля электрокаров в общем объеме рынка пока невелика, тем не менее она выросла с 0,3% (в ноябре 2021 года) до 0,7% (в ноябре 2022 года). «Автостат» напомнил, что по итогам 11 месяцев текущего года россияне приобрели 2,5 тыс. новых машин на электротяге (+33% по отношению к тому же периоду 2021 года).

13 декабря пресс-служба компании «Моторинвест» сообщила, что официальные дилеры бренда начали прием предзаказов на электрические кроссоверы Voyah Free. Кроссовер Free приводят в движение два электромотора, расположенные на передней и задней оси, суммарной отдачей 488 л.с. и 750 Нм. Это обеспечивает разгон до 100 км/ч за 4,7 с и максимальную скорость 200 км/ч. Тяговая батарея емкостью в 106 кВт обеспечивает пробег 500 км по циклу WLTP. Цена на новый Free будет озвучена до конца декабря 2022 года.