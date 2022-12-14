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19FortyFive: Россия продолжила поставки ресурсов и победила Запад в экономической войне

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России удалось победить страны Запада в экономической войне, отчего противник пришел в ужас. Такое мнение высказал обозреватель американского издания 19FortyFive Роберт Фарли 13 декабря.

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Журналист в статье рассуждает о том, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники.

«Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта», — говорится в материале.

При этом, как пишет Фарли, антироссийские западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации.

«Рубль не рухнул. Действительно, он остается сильным по отношению к большинству иностранных валют. При этом инфляция в России существенно ниже, чем в некоторых западных странах», — отметил обозреватель.

Кроме того, в статье отмечается, что Россия по-прежнему имеет доступ к внутренним рынкам облигаций, которые продолжают привлекать иностранные инвестиции.

9 декабря президент России Владимир Путин указал на то, что в РФ наблюдается очевидный темп снижения инфляции. Он добавил, что в течение этого года ожидается снижение дефицита бюджета с 2% в текущем году до 0,7% в 2025 году.

27 октября глава государства указал, что пик трудностей в российской экономике, связанных с санкциями, пройден. Он подчеркнул, что российская экономика будет развиваться на более устойчивой и суверенной платформе.

До этого, 12 сентября, Путин заявил, что Россия справляется с давлением со стороны Запада, а тактика блицкрига в отношении ее экономики не сработала.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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