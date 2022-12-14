Нападающий сборной Португалии угодил в секс-скандал

В Сети появилось интимное видео с участием нападающего сборной Португалии Гонсалу Рамуша, отличившегося хет-триком в матче ЧМ против Швейцарии.

Как пишет «Спорт Экспресс», видеоролик очень быстро стал вирусным в португальском секторе Twitter. Сообщается, что видео предназначалось для подруги футболиста, которая потом выложила его в Сеть.

Ранее, 6 декабря, Рамуш сделал хет-трик во время матча против сборной Швейцарии, забив три мяча — на 17-й, 51-й и 67-й минутах игры. Тогда команда Португалии обыграла со счетом 6:1 швейцарскую сборную в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре.

Однако к настоящему моменту португальцы вылетели с ЧМ, уступив команде из Марокко.

До этого, в ноябре 2020 года, в похожий скандал угодил российский футболист Артем Дзюба, тогда в интернете появилось его интимное видео. Футболист, комментируя ситуацию, сказал, что не является идеальным и допускает ошибки, как все люди. В результате спортсмен был отстранен на три матча сборной и лишен статуса капитана команды.

Кроме того, позднее выяснилось, что у Дзюбы вымогали $5 млн за то, чтобы скандальное видео не появилось в интернете.