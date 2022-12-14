В Госдуме поддержали новозеландский метод борьбы с курением

В России необходимо принятие антитабачного законодательства, которое даст эффект через определенное время. Запрет на продажу никотиносодержащей продукции гражданам, родившимся после определенного года, может стать возможным решением проблемы. Такое мнение депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал в среду, 14 декабря.

По словам парламентария, принятый в Новой Зеландии закон о запрете продажи табачных изделий всем, кто родился после 1 января 2009 года, был бы полезен и в России.

«Это очень мудрое и правильное решение правительства Новой Зеландии, которое я полностью поддерживаю. Важно, чтобы политика государства не напоминала белку в колесе, когда мы вводим какие-то антитабачные законы, а табачное лобби тут же откатывает нас на пять-шесть лет назад, выпуская альтернативы обычному табаку», — сказал Хамзаев в разговоре с Lenta.Ru.

Депутат отметил, что эффект от принятия аналогичного закона в России удастся почувствовать только через определенный срок.

«К сожалению, у нас очень развит табачный лоббизм, он у нас крайне агрессивен. При этом государству выгодно бороться с табакокурением, ведь таким образом мы уменьшим число сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических. Важно двигаться в интересах здоровья граждан, а не краткосрочных экономических выгод», — заключил политик.

Накануне Новая Зеландия приняла закон, который пожизненно запрещает продажу табачных изделий лицам, рожденным после 1 января 2009 года, передает НСН.

Кроме того, парламент страны одобрил ряд других законодательных мер, призванных снизить потребление табака, например понижение содержания никотина в табачных изделиях и сокращение числа розничных продавцов, имеющих лицензию на продажу табака, на 90%.

Закон вступает в силу 1 января 2023 года, пишет «Ридус».

Нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере до 150 тыс. новозеландских долларов (около $96 тыс.), сообщает телеканал «Звезда».