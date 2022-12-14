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Тарасова назвала ужасом допуск однополых дуэтов фигуристов к турнирам в Канаде
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Тарасова назвала ужасом допуск однополых дуэтов фигуристов к турнирам в Канаде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость об одобрении в Канаде Федерацией фигурного катания однополых дуэтов для выступления в парном катании и танцах на льду.

«У них должны быть свои соревнования. Понимаете, о чем я говорю? Всё как есть. Они должны соревноваться с такими же своими участниками. Всё это понятно. То есть это может существовать? Конечно, ужас. Только у них должны быть отдельные соревнования», — заявила Тарасова в беседе со «Спорт-Экспресс» 13 декабря.

Как указывает издание, новые правила касаются лишь турниров под эгидой Skate Canada.

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Федерация специально изменила определение понятия «дуэт». До этого они состояли из мужчин и женщин, но теперь будут включать в себя «двух фигуристов». Целью данного нововведения является борьба с «гендерной дискриминацией в фигурном катании».

Во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова возмутилась допуском однополых дуэтов фигуристов в Канаде к соревнованиям. Как отметила она, «то, что еще в 2007-м считалось «уморительным» — именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду», — сегодня уже реальность».

Захарова пояснила, что «в правилах вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнеры».

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